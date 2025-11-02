Sábado – Pense por si

Cinco turistas alemães mortos em avalanche nos Alpes italianos

Lusa 10:20
As cinco vítimas faziam parte do mesmo grupo e foram arrastadas pela avalanche enquanto subiam um corredor na face norte do trilho Cima Vertana.

Cinco turistas alemães, incluindo uma jovem de 17 anos, morreram numa avalanche enquanto escalavam o Pico Vertana, na montanha Ortler, nos Alpes italianos.

A avalanche aconteceu no sábado, sendo três dos alpinistas alemães encontrados mortos pouco depois, e só na manha de domingo foram recuperados os corpos de um homem e da filha de 17 anos, que estavam desaparecidos.

A avalanche atingiu dois grupos, sendo o primeiro composto por três pessoas, que foi completamente soterrado, enquanto no segundo, com quatro alpinistas, dois sobreviveram e deram o alarme.

A tragédia ocorreu a uma altitude de aproximadamente 3.200 metros, tendo sido mobilizados para o local dois helicópteros de resgate, bombeiros e equipa de resgate alpino.

