Mundo

China contra qualquer tentativa de anexação de território palestiniano na Cisjordânia

Lusa 08:57
A China reafirma a sua defesa da solução política dos dois Estados – Israel e Palestina – a coexistirem de forma pacífica e segura.

A China manifestou-se esta quinta-feira contra “qualquer tentativa de anexação” de território palestiniano, após a aprovação por Israel, no domingo, de medidas que reforçam significativamente o seu controlo sobre a Cisjordânia ocupada.

Estrada em construção atravessa Cisjordânia perto de Jerusalém
Estrada em construção atravessa Cisjordânia perto de Jerusalém AP Photo/Ohad Zwigenberg

“A China sempre se opôs à construção de novas colónias nos territórios palestinianos ocupados e a qualquer tentativa de anexação ou usurpação de território palestiniano que comprometa os alicerces da solução dos dois Estados”, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian, em conferência de imprensa.

As medidas aprovadas pelo gabinete de segurança israelita no fim de semana facilitam a compra de terrenos por colonos na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, e permitem às autoridades israelitas administrar determinados locais religiosos, mesmo quando estes estão situados em áreas sob controlo da Autoridade Palestiniana.

Estas medidas suscitaram críticas a nível internacional, por serem vistas como um passo em direção a uma possível anexação da Cisjordânia.

“A Cisjordânia é uma parte inalienável do território palestiniano”, reiterou Lin Jian.

A China reafirma a sua defesa da solução política dos dois Estados – Israel e Palestina – a coexistirem de forma pacífica e segura.

Cisjordânia China Israel Lin Jian Autoridade Nacional Palestiniana Ministério dos Negócios Estrangeiros
