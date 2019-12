Pelo menos 10 feridos em incêndio em porta-aviões russo

Um incêndio no único porta-aviões da Rússia provocou ferimentos a 10 pessoas e sete destas estão hospitalizadas numa unidade de cuidados intensivos, informaram hoje as agências de notícias russas, citando autoridades dos serviços de emergência do país.

A Frota do Norte da Rússia disse anteriormente que dois militares haviam sofrido ferimentos antes do incêndio no porta-aviões Almirante Kuznetsov ter sido contido.

A representação do Ministério de Emergências da Rússia na cidade de Murmansk, no norte do país, onde o navio está atracado desde abril de 2018, contactado pela Associated Press (AP), recusou-se a comentar o número de feridos.

O Almirante Kuznetsov estava a passar por manutenção e reparações quando o incêndio começou durante trabalhos de soldagem hoje pela manhã.

Membros da tripulação e especialistas civis estavam a bordo do navio na altura, mas foram todos retirados, disseram representantes do estaleiro Zvezdotchka, encarregado das obras.

Segundo a agência de notícias AFP, citando o estaleiro, havia 400 membros da tripulação no navio.

De acordo com as agências de notícias russas, pelo menos um trabalhador está desaparecido.

Os danos no navio serão avaliados posteriormente, segundo as autoridades.

O Almirante Kuznetsov foi usado no Mar Mediterrâneo para lançar missões russas de combate na Síria.

O incêndio é a segunda maior emergência do navio desde que atracou para reparos, em outubro de 2018, quando um guindaste desabou no convés do porta-aviões, ferindo quatro pessoas. De acordo com a AFP houve uma morte neste acidente no ano passado.