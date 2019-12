Eleições no Reino Unido. O combate dos impopulares decide-se hoje

Maioria absoluta de Boris Johnson é o cenário provável, dizem especialistas Uma maioria absoluta do Partido Conservador é o resultado mais provável das eleições legislativas britânicas de 12 de dezembro, mas ainda é possível que os eleitores decidam manter o parlamento dividido, dizem os especialistas em sondagens.

Johnson ou Corbyn: está em jogo a escolha entre Brexit em janeiro ou novo referendo As posições sobre o tema estão bem delineadas. O primeiro-minsitro britânico em funções, Boris Johnson, baseou toda a sua campanha para as eleições à volta de um slogan: "Get Brexit done" ("Vamos conseguir realizar o Brexit"). Já Jeremy Corbyn tem prometido que se for eleito irá realizar um novo referendo.

Há quase um século que os britânicos não eram chamados a votar no frio de dezembro. Nas terceiras eleições gerais em quatro anos, regressam às urnas dia 12 para escolherem se fica tudo na mesma com Boris Johnson, 55 anos, em minoria, se dão ao atual primeiro-ministro mais força ou se mudam para o trabalhista Jeremy Corbyn, de 70. Está tudo em aberto.No dia do debate entre ambos na televisão, o The Guardian descreveu-o como o combate da impopularidade entre dois dosmenos amados, o chefe do executivo e o líder da oposição. E nenhum se tem conseguido distanciar da fama de preconceituoso.O atual primeiro-ministro já escreveu que os negros têm níveis de inteligência inferiores ao dos orientais (Spectator, 2008) eque as mulheres de burca são como "caixas de correio" (Telegraph, 2018). Já o líder dos trabalhistas depositou, em 2014, umacoroa de flores junto à campa dos militantes da OLP responsáveis pela morte de 11 israelitas nos Olímpicos de Munique em1972. Segundo a The Economist, cerca de 30% dos britânicos dizem que Corbyn é antissemita e que Johnson é racista.O rabino-chefe do Reino Unido, Ephraim Mirvis, escreveu no fim de novembro no The Times sobre um "novo veneno que desdeo topo criou raízes no Partido Trabalhista" – e não isenta Corbyn de responsabilidades, por não ter travado esse sentimento.Já o Conselho Britânico Muçulmano acusa os tories (ou conservadores) de permitirem que a islamofobia se generalizena sociedade.Há quatro anos, quando David Cameron foi eleito para o segundo mandato (que não terminaria, depois da ideia desastrosa deconvocar um referendo ao Brexit) os conservadores tinham 330 dos 650 lugares no parlamento. Dois anos depois, em mais uma jogada politicamente desastrosa para os tories, Theresa May perdeu essa maioria nas eleições antecipadas (conseguiu 317 deputados e apenas porque juntou os 10 dos unionistas da Irlanda do Norte).Boris Johnson entra no ringue para o combate ainda com menos deputados (são 298), mas deseja voltar (ou ultrapassar) a números da era Cameron.Com o aproximar das eleições, Corbyn parece estar a reagir aos golpes. Há uma semana, Johnson estava lançado para conseguirmaioria absoluta – o YouGov dava-lhe 359 lugares, o melhor resultado desde que Margaret Thatcher foi às urnas em 1987.Mas em três das quatro sondagens publicadas no domingo, os Conservadores perderam margem para os Trabalhistas: dependendodo estudo, a distância estava entre os 15 e os 6 pontos.Em 2017, um terramoto jovem (youthquake, em inglês) deu ao partido de Jeremy Corbyn uma melhor votação do que as sondagens previam. Nessas eleições gerais, 47% dos primeiros eleitores preferiram os trabalhistas aos conservadores.Acontecerá algo semelhante nas eleições do próximo dia 12? Entre os três milhões de pessoas que se inscreveram para votar, 67% têm menos de 34 anos. E a campanha do Labour tem estado ativa no contacto direto em universidades, centros de emprego, mesquitas e igrejas para convencer este grupo de eleitores. Os especialistas, contudo, não se comprometem: "Sabemos pelas sondagens que ainda é provável que os jovens votem no Labour. Mas não é claro que [o partido] consiga a mesma vantagemde 2017", disse ao Business Insider Will Jennings, da Universidade de Southampton.Se a maioria não se confirmar, Westminster fica em estado de hung parliament (parlamento pendurado, numa tradução literal).E a salvação poderão ser duas mulheres anti-Brexit. Ambas imporão condições para uma solução política estável: Jo Swinson,dos Democratas Liberais (ou dos LibDem) quererá reabrir a discussão sobre a saída do Reino Unido. Nicola Sturgeon, dos nacionalistas escoceses, voltará a acenar com a bandeira da independência da Escócia e um referendo já em 2020.Até ao referendo sobre a saída do Reino Unido, o serviço nacional de saúde (NHS, na sigla original) era o tema que maispreocupava os cerca de 46 milhões de eleitores – e tanto Corbyn como Johnson propõem investir mais em saúde. Mas o assuntocentral é agora o Brexit: o conservador quer forçar a aprovação da saída no parlamento (para isso, necessitaria da desejada maioria); o trabalhista propõe renegociar o acordo com a União Europeia em seis meses e avançar com um referendo.São conhecidas as referências do Presidente norte-americano a Boris Johnson como o "Trump britânico". Mas em plena campanha, o PM tenta fugir dessa proximidade – e, apesar de ter recebido no início da semana em Londres a cimeira da NATO, o Business Insider escrevia que tentaria reduzir as aparições públicas com Trump, que lhe poderiam custar votos.Já Jeremy Corbyn pisca publicamente o olho à Rússia: na véspera da cimeira, exigiu que a NATO reduza as tensões com o país deVladimir Putin e assumiu que se liderar o governo britânico resfriará as relações entre o Reino Unido e os EUA. Razões paraJohnson prever que o adversário será "a marioneta de Putin no nº10 de Downing Street".