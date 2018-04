De um lado Kim Jong-un, neto do fundador da Coreia do Norte. Do outro, Moon Jae-in, filho de um refugiado norte-coreano que fugiu para o Sul à procura de uma vida melhor. Um reunião em solo sul-coreano que não acontece há mais de 65 anos.

No centro da Zona Desmilitarizada da Coreia (ZDC) , firmada no fim da Guerra da Coreia, uma zona desmilitarizada entre as duas nações encontra-se Panmujeon, o local simbólico onde se assinou o armistício de 1953, que acolhe esta sexta-feira a reunião entre os líderes de uma Coreia dividida por 65 anos de diferentes abordagens políticas, culturais e sociais que tornaram as nações quase incompatíveis.

Desde o fim da Guerra da Coreia, as nações só se encontraram oficialmente duas vezes: em 2000, quando o presidente sul-coreano visitou Pyongyang para se encontrar com Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un, e em 2007, também na capital norte coreana, por ocasião da Declaração de Paz e Prosperidade, assinada entre os representantes dos dois países, o mesmo Kim Jong-il e o líder sul-coreano da altura, Roh Moo-Hyun.

Este terceiro encontro tem em comum a mesma temática: paz. Depois de, em Janeiro, Kim ter clamado a sua abertura ao diálogo com a Coreia do Sul, a aproximação entre as duas nações tem sido nítida, primeiro com a marcha conjunta nos Jogos Olímpicos deste Inverno em Pyeongchang e agora com o encontro desta sexta-feira, que promete encerrar oficialmente o capítulo da Guerra da Coreia.

Nesta cimeira, Kim Jong-un irá pisar o solo da Coreia do Sul pela primeira vez. Vai para discutir com Moon a possibilidade da desnuclearização da Coreia do Norte, um objectivo que poderá criar tensões entre os países e será duro de atingir. "A parte difícil [das negociações] será ver até onde os dois líderes estão dispostos a chegar a acordo relativamente à desnuclearização", afirmou à BBC o porta-voz do presidente sul-coreano, Im Jong-Seok. Na semana passada, Kim anunciou que a Coreia do Norte iria suspender os seus testes nucleares indefinidamente.

Para lá do assunto nuclear, os representantes máximos dos dois países irão discutir questões sociais e económicas, além de uma maneira para encerrar oficialmente a Guerra da Coreia. Esta reunião entre Moon Jae-in e Kim Jong-un poderá servir de ponto de partida para um possível encontro entre Kim e Donald Trump no início de Junho, aliviando as tensões entre a Coreia do Norte e os aliados da vizinha do Sul.

Tudo o que há a saber sobre a cimeira

De acordo com a BBC, o presidente sul-coreano anunciou recentemente que se iria encontrar com o líder norte-coreano às 9h30 (00h30 hora de Lisboa). Kim Jong-un será acompanhado por uma delegação de nove funcionários – entre os quais a irmã, Kim Yo-Jong, que liderou a comitiva do Norte da Coreia nos Jogos Olímpicos deste Inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul – até à ZDC.

Aí, os líderes serão escoltados até uma praça em Panmunjeom – um complexo na zona desmilitarizada entre os dois países – para uma cerimónia de boas-vindas, iniciando-se as conversações às 10h30 (1h30 em Lisboa) na Casa da Paz.

O almoço, no entanto, não será em conjunto. Kim Jong-un irá atravessar de volta a fronteira para ter o seu almoço longe dos olhares sul-coreanos. Voltará depois para a plantação de um pinheiro de 1953, ano em que terminou a Guerra da Coreia.

Esta árvore simbólica vai ser plantada em terreno que tem terra dos dois países. Será também regada com água proveniente da Coreia do Sul e do Norte. Vai ser também colocada uma pedra com assinaturas gravadas de ambos os líderes, de maneira a simbolizar "paz e prosperidade", como contou Im.

Durante a tarde haverá uma caminhada entre os dois líderes, antes de novas conversações e um comunicado conjunto de Kim e Moon. Para finalizar, foi anunciado um banquete especialmente cuidado, com pratos referentes à infância do líder norte-coreano e tradicionais dos dois países.

Antes de Kim regressar à Coreia do Norte terá uma sobremesa com referências provocatórias. O doce – que provocou indignação no Japão, quando foi anunciado - será uma mousse de manga, com um mapa das coreias desenhadas. O problema é que, no exemplar, está representada uma península que é disputada por sul-coreanos e japoneses – chamada de Takeshima no Japão e Dokdo na Coreia do Sul.

Estarão presentes na reunião os representantes máximos das duas nações, incluindo os ministros da Defesa, Relações Exteriores e Unificação da Coreia do Sul e os principais oficiais militares da Coreia do Norte.

"A Coreia do Norte está a enviar os seus principais oficiais militares e achamos que isso significa que a Coreia do Norte vê esta cimeira não apenas como uma reunião Norte-Sul, mas como uma cimeira com Washington porque, tal como a Coreia do Sul, também acredita que a desnuclearização e a paz são importantes ", afirmou o porta-voz de Moon Jae-In.