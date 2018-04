O presidente dos EUA, Donald Trump, deu o seu apoio às Coreias do Norte e do Sul para que estas começam a discutir formalmente o fim da guerra entre os dois países. "[Pyongyang e Seul] têm a minha benção para discutir o fim da guerra", disse aos jornalistas em declarações após uma reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em Palm Beach, na Florida.



Na mesma ocasião, o líder da Casa Branca garantiu que "EUA e Japão estão muito unidos" no que à Coreia do Norte diz respeito. Segundo Trump, a Casa Branca e Pyongyang já estão a "falar directamente e ao mais alto nível".





US President @realDonaldTrump: They have my blessing on that, for North Korea to try to end the war. Japan and the US are very unified on the subject of North Korea.



