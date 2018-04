Governo de Bashar al-Assad promulgou lei que possibilita a expropriação de casas de milhões de pessoas que fugiram à guerra.





Foram vítimas de uma das mais sangrentas guerras do século XXI. Fugiram das suas casas para sobreviver. Agora que a guerra começa a dar os primeiros sinais de estar para acabar, dez milhões de sírios arriscam não ter uma casa para a qual voltar.



Uma lei do sector imobiliário publicada este mês levou a que muitos dos opositores ao presidente sírio, Bashar al-Assad, temessem não ter uma casa para a qual voltar. A lei prevê que até Maio, os proprietários das casas devam ir ao país para dar provas dessa posse, com risco de que a propriedade passe para apoiantes de al-Assad.



O problema é que muitos dos milhões de refugiados sírios não tem capacidade de voltar ao país de origem para provar que são donos daquelas propriedades.



Alguns sírios dizem mesmo que esta lei, o artigo 10, foi criada de forma a criar uma nova paisagem demográfica mais favorável aos interesses do regime sírio, aproveitando-se das condições propiciadas pela guerra que levou a deslocamentos em massa da Síria em direcção à Europa.



Esta lei aprovada pela administração de al-Assad prevê que o poder local possa proceder a um novo registo de propriedade e expropriar e re-atribuir as propriedades que estiverem sob a sua jurisdição que não forem registadas, mesmo sem os proprietários anteriores estarem presentes.



Esta lei foca-se em áreas altamente afectadas pela guerra civil síria, como zonas perto de Damasco, não fazendo referência a áreas que não tenham sido afectadas pela guerra no país.



Juristas sírios disseram ao jornal inglês The Guardian que para milhões de pessoas será virtualmente impossível dar provas de propriedade, já que muitos dos habitantes daquelas casas se tornaram proprietários das mesmas por via familiar, tendo outros perdido os seus títulos de propriedade. Há ainda aqueles que moravam em povoamentos "informais", ou seja, sem uma prova legal que reconheça que de facto habitavam naquele local.



Segundo os mesmos especialistas em lei síria, esta lei vai criar um instrumento que permitirá vetar quem pode ou não regressar ao país, enfraquecendo a oposição de al-Assad que vê nos refugiados de guerra traidores que devem viver no exílio. Estas áreas que ficarão vagas serão utilizadas para consolidar posições geo-estratégicas com leais seguidores do regime.



Um representante da União Europeia acredita que esta seja uma estratégia de Bashar al-Assad para impedir que os milhões de sírios que passaram para a Europa e mostraram desejo de regressar ao país fiquem nos países de acolhimento.