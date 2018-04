Kim Jong-un e por Moon Jae-in reuniram-se esta sexta-feira numa cimeira histórica na zona desmilitarizada que separa os dois países.

Kim Jong-un e por Moon Jae-in, líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul,vão assinar, até final do ano, um tratado que vai declarar o fim oficial à guerra da Coreia. O anúncio surge 65 anos depois do fim das hostilidades que terminaram apenas com um armistício.



Os líderes das duas Coreias reuniram-se esta sexta-feira numa cimeira histórica na zona desmilitarizada que separa os dois países. Este foi o terceiro encontro do género desde o fim do conflito que durou três anos.



Segundo a CNN, o documento, formalmente chamado Declaração de Panmunjom da Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana, foi revelado durante as negociações entre os dois líderes, na sequência de uma conversa privada de 30 minutos. Nele é declarado que "não haverá mais guerra na Península Coreana", referindo ainda que se trata do início de uma "nova era de paz".



Os dois vizinhos procurarão com os Estados Unidos e talvez também com a China – ambos signatários do cessar-fogo, na ausência de um tratado de paz – "declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido", refere um comunicado divulgado após a reunião.



Os líderes acordaram ainda tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana. "O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização", explica a declaração conjunta, assinada por ambos os líderes no final da cimeira.

O Presidente da Coreia do Sul anunciou ainda que vai visitar a Coreia do Norte no outono deste ano.



Com Lusa.