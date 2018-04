Um dos antigos ícones da televisão norte-americana pode ser condenado a 30 anos de cadeia.

Bill Cosby foi durante muitos anos um exemplo de virtude. A estrela de televisão serviu de inspiração a milhares de artistas norte-americanos e foi considerado como um dos exemplos a seguir pela comunidade negra dos Estados Unidos da América. No entanto, o actor de 80 anos foi acusado e condenado por ter drogado e abusado sexualmente de uma mulher em 2004.



Bill Cosby, criador de séries como The Cosby Show, foi uma das primeiras vítimas juidiciais do movimento Me Too que tem como fim denunciar os abusos sexuais que estrelas de Hollywood perpetuam há décadas contra várias mulheres. O caso mais conhecido deste movimento, é o do produtor Harvey Weinstein, acusado de ter abusado do seu poder - Weinstein era um dos maiores produtores da indústria - para abusar e assediar sexualmente de várias actrizes.



O comediante foi condenado por ter drogado e violado Andrea Constand, uma antiga funcionária da Universidade Temple, em 2004. Cosby sempre defendeu que as relações que manteve com Constand tinham sido consentidas.



A antiga colaboradora da equipa feminina de basquetebol de Temple é uma das cerca de 50 mulheres que vieram a público acusar Cosby, que, asseguram, terá recorrido ao mesmo método para agredir sexualmente as suas vítimas durante 40 anos. No entnato, maior parte destas acusações não puderam ser investigadas por estarem para além do período de prescrição. Na Pensilvânia, estado em que decorre o julgamento, 12 anos é, neste tipo de crime, o limite para que se possa recorrer à justiça.