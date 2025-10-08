Sábado – Pense por si

Parlamento Europeu decide banir termos como "salsicha" ou "hambúrguer vegan"

15:24
Os eurodeputados votaram a favor da proibição desses termos quando não se referem a carne.

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira uma proposta que impede o uso de designações associadas à carne para caracterizar as alternativas de origem vegetal, como as "salsichas vegans" ou os "hambúrgueres vegetais". A proposta, que partiu do grupo do Partido Popular Europeu (PPE), foi aprovada com 355 votos a favor e 247 contra, enquanto 30 eurodeputados optaram por se abster. A proposta vai agora ser debatida com os Estados-membros.

Eurodeputados votam contra 'salsicha vegan' no Parlamento Europeu
Eurodeputados votam contra "salsicha vegan" no Parlamento Europeu Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

“Carne é carne. Manter os rótulos claros protege os agricultores e as tradições culinárias europeias”, afirmou a eurodeputada francesa Céline Imart, relatora da proposta do PPE, antes da votação. 

Mas nem todo o PPE aprovou a medida, com alguns eurodeputados a considerarem a proposta "desnecessária". "Ninguém se confunde ao ver hambúrguer vegetariano ou salsicha vegan", afirmou Peter Liese, eleito pela CDU alemã.

Contra esta proposta estiveram os Verdes, que acusaram o PPE de perder tempo com um debate “absurdo”.

