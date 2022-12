Paris: Dois mortos e quatro feridos em tiroteio

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas devido a um tiroteio que ocorreu num bairro central de Paris esta sexta-feira, conhecido por ser um centro cultural curdo. Existem pelo menos mais dois feridos ligeiros, a polícia francesa fez um apelo à população para que se mantenha longe da Rua d'Enghien.







REUTERS/Juliette Jabkhiro

#Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ?? Une personne interpellée

Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022

Merci aux forces de l’ordre pour leur intervention décisive ce matin lors de la terrible attaque dans le 10e. Pensées émues aux victimes et à leurs familles. Nous sommes à leurs côtés. Une cellule psychologique va ouvrir dans la mairie du 10. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 23, 2022

Segundo o canal de televisão BFM TV já foi preso um suspeito e o Ministério Público francês já abriu uma investigação "sobre as acusações de homicídio, homicídio doloso e violência agravada". O homem em questão tem 69 anos e, apesar da polícia ainda não ter indicado os motivos para o ataque, sabe-se que o suspeito também é acusado de ter atacado um campo de migrantes há cerca de um ano e estava a ser investigado por violência racista através do uso de armas.Testemunhas que estavam no local falaram com a BFM TV e afirmaram que foram disparados cerca de oito tiros de forma indiscriminada através de uma arma de pequeno porte e refeririam que o atirador era um homem branco que nada disse antes de começar a disparar.As autoridades da cidade já instalaram uma unidade de emergência médico-psicológia na Câmara Municipal de Paris para que todos os presentes no incidente, que assim desejarem, possam recorrer a psicólogos da associação "Paris ajuda vítimas".A presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hildalgo, utilizou o Twitter para deixar um agradecimento "às forças de segurança pela sua rápida acção".Em atualização