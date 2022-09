Era suposto ser um passeio de fim de semana para as famílias de dois antigos rivais do tráfico de droga. As mulheres decidiram ajustar contas por um tiroteio ocorrido há quase dez anos.

Discussão entre famílias na base do tiroteio no Almada Fórum

Ao contrário do que foi noticiado, o tiroteio de sábado à noite (10 de setembro) no Almada Fórum – que feriu, acidentalmente, numa perna, uma menina de 5 anos – não foi provocado por confrontos entre grupos rivais da Margem Sul do Tejo. Os desacatos ocorreram, apurou a SÁBADO junto de várias fontes ligadas à investigação do caso, quando dois casais desavindos há quase uma década se cruzaram nos corredores do centro comercial, num banal passeio de fim de semana.