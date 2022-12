EUA podem enfrentar o Natal mais frio dos últimos 40 anos

Será este o Natal mais frio de sempre nos Estados Unidos? Uma massa de ar vinda do ártico está a afetar o país e a perturbar muitos dos planos de viagens para a época festiva.





Podem ocorrer nevões no nordeste do país, bem como precipitação seguida de queda das temperaturas na costa este. Espera-se ainda rajadas de vento de 100 quilómetros por hora e frio até à fronteira com o México.Em muitos locais, a camada de neve está a chegar aos 30 centímetros de altura. Mais de 100 milhões de pessoas foram alertadas quanto ao frio e ao vento, o que corresponde a cerca de um terço da população do país.O frio vai continuar no fim de semana do Natal, e é esperado que esta época festiva seja a mais fria dos últimos 40 anos.A tempestade teve início na quarta-feira e alguns dos fenómenos foram bastante abruptos: por exemplo, em Denver passou-se de uma máxima de 47 graus na quarta-feira, para uma de 10 graus negativos na madrugada de quinta-feira, 22. Em Cheyenne a temperatura baixou 32 graus em apenas oito minutos.Vários cabos energéticos já foram derrubados, deixando muitas pessoas nos estados do Centro-Oeste sem acesso à eletricidade e sem uma possibilidade de se aquecer.Pelo menos mil voos á foram cancelados e muitas estradas estão cobertas de neve, impossibilitando muitas reuniões familiares no Natal.Na sexta-feira, 23, está previsto que a tempestade se transforme num "ciclone bomba", ou seja, que se intensifique rapidamente e atinja uma pressão equivalente a um furacão de categoria 3.Os estados mais afetados são Dakota, Montana, Minnesota, Iowa, Indiana e Michigan, onde as pessoas são aconselhadas a ficar em casa.