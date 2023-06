Cirurgia de Papa Francisco correu 'sem complicações'

Agenda do pontífice encontra-se cancelada até ao dia 18 de junho.

O Papa Francisco foi operado ao intestino esta quarta-feira no hospital Gemelli, em Roma. De acordo com as informações divulgadas em comunicado pelo Vaticano, a intervenção cirúrgica durou cerca de três horas e correu "sem complicações".







L'intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore. #Gemelli — Vatican News (@vaticannews_it) June 7, 2023

Matteo Bruni, já avançou que todas as audiências do pontífice se encontram suspensas até ao dia 18 de junho.

À porta do hospital foram vários os fieis que se reuniram em oração pelo responsável pela Santa Sé e houve um gesto que está a comover os italianos: um grupo de crianças internadas na ala pediátrica do hospital Bambino Gesù fizeram um desenho a Francisco onde escreveram "não tenhas medo, nós estamos contigo".

Esta é a segunda vez este ano que o líder da Igreja Católica é internado. A primeira aconteceu no final de março, devido a uma infeção respiratória. Na altura temeu-se que o Papa não conseguisse celebrar a Páscoa, mas tal não chegou a acontecer.



Francisco tem uma visita oficial marcada a Portugal de 2 a 6 de agosto, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Durante a estadia irá ainda a Fátima.

