Os longos efeitos do 11 de Setembro

Na saúde

A mistura de componentes tóxicos no ar após o atentado revelou ser um agente ainda mais fatal do que o próprio ataque. Ao todo, segundo estimativas do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças, mais de 400 mil nova-iorquinos foram expostos aos poluentes que, ao longo dos anos, provocaram doenças respiratórias e cancro a milhares de pessoas.



Os mais afetados foram, sobretudo, os membros das equipas médicas, de bombeiros e polícia que prestaram auxílio nos primeiros momentos após o embate dos aviões. Sem máscaras nem qualquer tipo de proteção, avançaram sob os escombros na tentativa de resgatar pessoas. O primeiro caso conhecido foi o do ex-polícia James Zadroga – até então um homem saudável que nunca fumou – que morreu aos 34 anos com problemas respiratórios, em 2005. A autópsia concluiu que os pós do Ground Zero terão estado na origem do problema de saúde.



O Congresso tem estendido o prazo de cobertura dos serviços de saúde a estas vítimas ao longo dos anos, mas há sempre debate sobre até quando este deve ser alargado. Em 2019, última vez que o tema foi abordado no Congresso, o humorista Jon Stewart destacou-se na defesa dos direitos das vítimas. Atualmente, o plano está em vigor até 2092.