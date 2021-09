Da Al Qaeda ao Estado Islâmico

Em plena ocupação americana do Iraque, o criminoso jordano Abu Musab al Zarqawi criou um novo grupo terrorista chamado Al-Tawid wal Jihad (monoteísmo e jihad). O seu alvo principal, além das tropas ocidentais, era a população xiita que, como recorda o jornalista Lawrence Wright no livro The Terror Years, via como os "mais maldosos da humanidade". Foi contra eles que lançou uma campanha de terror, não distinguindo militares de civis nos atentados suicidas que organizava, com um objetivo claro: criar uma guerra sectária para unir os muçulmanos sunitas sob a mesma bandeira.



Zarqawi tinha conhecido Bin Laden no Afeganistão. Mas ao contrário de outros, preferiu manter-se independente a jurar fidelidade ao líder da Al Qaeda. Mas em 2004 isso mudou. Zarqawi ofereceu a sua submissão oficial a Bin Laden se este concordasse em apoiar a sua luta contra os xiitas. Enfraquecido pela perseguição americana e sem uma presença no Iraque – o maior palco da jihad na época – Bin Laden concordou. Nascia assim a Al Qaeda do Iraque (AQI).



Os atentados indiscriminados e as decapitações em frente às câmaras – a primeira vítima foi o norte-americano Nicholas Berg – viriam a criar conflitos entre Zarqawi e a liderança da Al Qaeda, mas o jordano nunca seguiria os pedidos sucessivos para abrandar. Só parou quando em junho de 2006 a força aérea norte-americana bombardeou a casa onde ele estava, a norte de Bagdade.