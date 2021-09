O homem que não deixa ninguém para trás

Devagar, John Feal passa a mão pela pedra de granito preta que já conta com mais de 1800 nomes inscritos. Facilmente encontra o do polícia nova-iorquino James Zadroga. Segue depois para o do bombeiro Ray Pfeifer. Mostra o do também bombeiro Jack McNamara - "hoje é o 12º aniversário da morte dele", diz - e termina no de Luís Alvarez, "que testemunhou [sobre a sua doença] no Congresso e morreu 18 dias depois".



Todos aqueles nomes são de vítimas do 11 de Setembro de 2001. Não dos 2977 que morreram nos atentados ao World Trade Center e ao Pentágono, mas sim daqueles que perderam a vida por tentarem salvar outras vidas nos destroços das Torres Gémeas. Nos Estados Unidos chamam-lhes first responders, bombeiros, polícias, enfermeiros e civis que se voluntariaram ou foram destacados para passar dias, semanas ou meses no meio de uma nuvem de poeira tóxica. Primeiro na busca por sobreviventes. Depois, simplesmente, à procura de corpos. E, finalmente, nas operações de limpeza do espaço que ficou conhecido como Ground Zero.



A cada manhã, John Feal, 54 anos, percorre em cinco minutos a distância que separa a sua casa do memorial que construiu em 2010 em Nesconset, em Long Island, a quase duas horas de carro de Nova Iorque. É por isso natural que saiba onde está cada um daqueles nomes. Mesmo que o número não pare de aumentar. No próximo dia 18 de setembro serão acrescentados mais 293 - e estes são apenas aqueles cujas famílias o contactaram e à administração do parque. Vinte anos após os piores atentados terroristas da história dos EUA, já morreram 3900 pessoas vítimas de doenças relacionadas com o 11 de Setembro. Ou seja, um número muito superior ao dos próprios atentados. E a tendência é para que a diferença continue a crescer.