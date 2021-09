O último homem a sair das Torres Gémeas

William Rodriguez limpava as escadas do World Trade Center e tinha a chave mestra que abria todas as portas da Torre Norte. Foi com ela que ajudou os bombeiros a salvar centenas de pessoas.

Com um gesto teatral, William Rodriguez coloca a mão esquerda no bolso das calças e retira lá de dentro uma chave presa a uma pequena corrente. Há 20 anos, desde o dia dos atentados do 11 de Setembro de 2001, que a guarda como a uma verdadeira relíquia. Segura-a à frente dos olhos e diz: “Esta é a chave. Chamam-lhe a grande chave mestra, a chave da esperança, porque significou a salvação de centenas de pessoas.”



Vestido de branco, com o skyline de Nova Iorque nas costas, William Rodriguez recua 20 anos no tempo para recordar aquele que descreve como um “dia lindo”. Na época trabalhava para uma empresa que fazia a manutenção do World Trade Center (WTC). A sua função era limpar os 110 andares de escadas das torres todos os dias. “Estava um dia tão bonito que a primeira coisa que disse foi ‘hoje não vou trabalhar, vou meter um dia de baixa’. Liguei ao meu supervisor, Anthony Saltalamacchia e disse-lhe: ‘Anthony, não vou trabalhar hoje’”, conta à SÁBADO.



O responsável acabou por o convencer a ir, mas só chegou ao edifício às 8h30, meia hora depois do habitual, o que o impediu de subir até ao 106º andar, onde costumava tomar o pequeno-almoço de borla no restaurante Windows of the World. “Fui diretamente ao nível B1 – o WTC tinha seis níveis de cave – e enquanto lá estava, às 8h46m, sentimos uma explosão tão grande que nos puxou a todos para cima. As paredes racharam, os tetos falsos caíram em cima de nós, os sistemas de aspersão ativaram-se e toda a gente começou a gritar.”