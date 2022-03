A 'festa de amor' de Silvio Berlusconi

O Dia do Pai, no passado sábado, 19, foi o escolhido por Silvio Berlusconi, de 85 anos, e a sua namorada, a deputada do partido Forza Itália, Marta Fascina, de 32, para celebrar um "casamento simbólico", já que na prática não tem valor legal. Esta "festa de amor", como lhe chamou o ex-primeiro-ministro italiano, foi apenas uma vontade de selar o compromisso, mas teve direito a tudo: uma noiva, um noivo, convidados, anel e bolo. Segundo a imprensa italiana, este casamento foi a fingir para assegurar que a glamorosa loira seja excluída na hora de dividir a herança do magnata, que é o quinto homem mais rico de Itália, com uma fortuna de 6.700 milhões de euros, segundo a Forbes.