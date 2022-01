Os casos e as festas de Boris Johnson

Não há nada mais constrangedor para um político do que ver-se forçado a apresentar um pedido público de desculpas. O inquilino do número 10 de Downing Street, pessoalmente ou através do seu gabinete, teve de o fazer, não uma, não duas, mas três vezes na viragem do ano. Resistirá Boris Johnson como primeiro-ministro sem hipotecar a posição dos conservadores nas eleições locais de maio?



Em dezembro, num cenário de restrições justificadas pela pandemia de Covid-19, foi divulgado um vídeo em que a sua assessora de imprensa, Allegra Stratton, trocava piadas com membros do gabinete numa festa em Downing Street, ironizando com o facto de se tratar “de uma reunião de trabalho”. Primeiro, houve um desmentido. Depois, quando a estação ITV divulgou as imagens, o primeiro-ministro pediu desculpa.



O país vivia sob regras apertadas que limitavam – ou proibiam mesmo – os ajuntamentos, mas o Governo e o aparelho do Estado pareciam viver numa realidade paralela.