Países com mais doses de reforço contra a covid-19 não aliviaram restrições

Portugal foi um exemplo a nível mundial na vacinação, mas meses depois, a dose de reforço está atrasada, comparativamente aos restantes países da União Europeia. Portugal ocupa a 14ª posição entre os países que mais doses de reforço da vacina contra a covid-19 deram aos seus habitantes.

De acordo com o site Our World In Data, cerca de 23% da população portuguesa já recebeu uma dose de reforço da vacina contra a covid-19. A lista da União Europeia é encabeçada pela Áustria com 37,47% da população já vacinada com uma dose de reforço, seguida da Dinamarca (35,06%) e Malta (33,4%). Já o Reino Unido tem 32,49% das pessoas já vacinadas com a dose extra. Segundo os dados deste site, Portugal vacinou com a dose de reforço 22,87% da população, valor 0,27 pontos percentuais abaixo da taxa média de vacinação europeia.

Apesar de continuar com a maior cobertura vacinal inicial da Europa (89% da população portuguesa tem as duas doses iniciais), a verdade é que os estudos mostram que estas não são suficientes para travar a variante Ómicron e que a vacina se torna mais eficaz com uma dose de reforço. Exactamente por esse motivo, o Governo decidiu introduzir medidas de contenção da pandemia para o período festivo. Mas como será o Natal nos países com mais doses de reforço atribuídas?