Downing Street pede desculpa à rainha por festas em véspera do funeral de Filipe

Boris Johnson não esteve nas festas que aconteceram na véspera do funeral do duque de Edimburgo, mas enfrenta acusações de quebra das regras contra a covid-19.

Downing Street pediu desculpa à rainha Isabel II pela realização de duas festas na residência oficial do primeiro-ministro na véspera do funeral do príncipe Filipe. Além do período de confinamento e distanciamento social, o país estava sob luto nacional devido à morte do marido da rainha.