Namorado de Gabby Petito terá confessado que a matou

Brian Laundrie tinha um diário junto do seu corpo, revela o FBI. Neste admitia "responsabilidade" na morte da namorada.

Brian Laundrie, de 23 anos, deu um tiro em si próprio, depois de a sua namorada, Gabby Petito ter sido estrangulada num acampamento no Wyoming. Agora, o FBI diz que o jovem tinha consigo um diário onde confessa ser o autor do crime.



A jovem de 22 anos morreu algures entre o final de agosto e o início de setembro de 2021 quando os dois faziam uma viagem de carro pelos EUA. Já o corpo de Laundrie foi encontrado a 20 de outubro, numa reserva natural na Florida, perto da casa dos seus pais.



"A investigação não identificou nenhum outro indivíduo, além de Brian Laundrie, que pudesse estar envolvido na morte de Gabby Petito", refere o agente especial do FBI de Denver responsável pelo caso, Michael Schneider, num comunicado. Acrescenta ainda que "todos os passos lógicos da investigação foram concluídos neste caso".