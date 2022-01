Polícia britânica vai investigar festas dadas por Boris Johnson

A polícia britânica vai investigar as festas realizadas em Downing Street durante o confinamento, anunciou a Polícia Metropolitana do Reino Unido. As denúncias de convívios aos quais assistiu Boris Johnson colocaram o primeiro-ministro britânico sob uma grande pressão nas últimas semanas.



A Polícia Metropolitana do Reino Unido afirmou esta terça-feira que está a "investigar vários eventos que decorreram em Downing Street". É previsível que estejam inclusive a investigar a alegada festa de aniversário surpresa para Boris Johnson que os funcionários da casa do primeiro-ministro organizaram no número 10 de Downing Street.



Esta semana, o canal televisivo ITV avançou que cerca de 30 pessoas estiveram numa festa surpresa organizada pela esposa de Johnson, Carrie, na tarde de 19 de junho de 2020, durante o primeiro confinamento, quando este tipo de encontros ainda era proibido. Um porta-voz do governo do Reino Unido confirmou que Boris esteve presente, mas durante "menos de dez minutos", numa festa que envolveu sobretudo funcionário e onde se cantaram os parabéns e se cortou um bolo.