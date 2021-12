Opositor ao regime russo acusa Portugal de receber subornos para tornar Abramovich português

Alexei Navalny está detido desde março de 2021. No Twitter, criticou as autoridades portuguesas por concederem nacionalidade ao "oligarca mais próximo de Putin".

Alexei Navalny, o principal opositor ao presidente russo Vladimir Putin, criticou Portugal por ter atribuído a cidadania portuguesa ao milionário Roman Abramovich, considerando este último "o oligarca mais próximo de Putin e uma das suas carteiras".



Desde abril deste ano que Roman Abramovich tem cidadania portuguesa, como avançado pelo jornal Público. A autorização foi dada pelo Ministério da Justiça com base na certificação da ascendência sefardita do milionário, atestada pela Comissão da Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa. Em 2020, a Lei da Nacionalidade foi alterada para permitir a descendentes de judeus sefarditas, expulsos de Portugal por D. Manuel I, que adquirissem a nacionalidade portuguesa.



Alexei Navalny frisa que, com a decisão portuguesa, Roman Abramovich adquire nacionalidade de um país da NATO e atira críticas a Portugal. "Finalmente [Abramovich] conseguiu encontrar um país onde podes pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semi-oficiais e oficiais para acabar na União Europeia e na NATO - no outro lado da linha da frente de Putin, isto é."