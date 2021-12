Numa entrevista ao canal estatal Russia Today, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou que uma primeira ronda de conversações entre os dois países, sobre a tensão política e militar com a Ucrânia, começará em 2022.

Ucrânia: Rússia diz que iniciará conversações com Estados Unidos em 2022

No seguimento da tensão crescente entre a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos, criada em torno da possibilidade de invasão da Ucrânia, Moscovo anunciou esta quarta-feira que aceita sentar-se com os EUA em 2022 para discutir "garantias de segurança" na Europa, entre as quais a interdição da adesão da Ucrânia à aliança militar da NATO.