OMS envia especialistas à China para descobrir a origem da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai enviar este fim de semana uma equipa de especialistas para a China para investigar as origens da pandemia do novo coronavírus, numa altura em que a covid-19 já matou mais de 560 mil pessoas em todo o mundo, infetando mais de 12 milhões.

Os dois especialistas que serão os primeiros a chegar à cidade chinesa de Wuhan, onde se acredita que terá tido origem a pandemia, irão trabalhar em equipa com cientistas chineses para determinar o itinerário da investigação, indicou a porta-voz da OMS, Margaret Harris, acrescentando que se trata de um especialista em saúde animal e um epidemiologista.

"Sabemos que o vírus é muito semelhante ao encontrado em morcegos, mas terá este sido transmitido através de uma espécie de animal como intermediário? Esta é a pergunta que todos queremos que seja respondida", afirmou Harris em conferência de imprensa.

O diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, tinha indicado esta terça-feira, durante a conferência de imprensa da OMS a partir de Genebra, que estaria tudo pronto para a equipa da OMS se encontrar com "os seus colegas chineses" a partir do fim de semana para começarem a "identificar a origem zoonótica [animal] da doença [covid-19]". O objetivo da missão é "identificar os anfitriões animais da covid-19 e determinar como a doença passou dos animais para os seres humanos".

Os principais suspeitos na missão da OMS são os mercados de animais vivos – legais e ilegais -, incluindo áreas de caça, armazéns, quintas e mercados. "Todas as formas de fornecimento de vida selvage devem ser investigadas", indicou à Nature Alice Latinne, bióloga na Sociedade de Conservação de Vida Selvagem do Vietname, acrescentado que "é necessário testar qualquer espécie de animal selvagem ou de criação que possa estar em contacto próximo ou frequente com humanos na China".

A grande maioria dos investigadores concordam que a origem do vírus da covid-19, o SARS-CoV-2, teve origem em morcegos, mas o trajeto que levou à infeção em humanos é ainda um mistério. O vírus pode ter saltado diretamente de morcegos para pessoas, evoluindo com o tempo até à forma viral atual, ou pode ter tido um intermediário que tenha mudado a sua estirpe para permitir a infeção em humanos.

Mercados de animais vivos – em que muitos animais estão em grande proximidade uns com os outros e com pessoas – oferecem as condições perfeitas para que um vírus se transmita de uma espécie animal para outra.