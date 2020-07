Uma mulher infetada com o novo coronavírus e que era assintomática infetou 71 pessoas no prédio onde vivia, na China. Segundo um estudo ao seu caso, uma viagem de elevador fez com que várias pessoas fossem infetadas.O caso foi relatado no jornal Doenças Infecciosas Emergentes, do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da China. A rede de infetados partiu de uma mulher que voltou à China vinda dos Estados Unidos, a 19 de março. O retorno deu-se oito dias depois de a zona ter deixado de reportar novos casos de infeção pelo novo coronavírus.Apesar de não ter sintomas da doença e de ter testado negativo, a mulher isolou-se em casa na mesma, cumprindo o período de quarentena. Porém, subiu de elevador até à sua casa.A mulher estava sozinha no elevador, mas o seu vizinho de baixo também o usou. Dez dias depois, esse vizinho foi visitado pela mãe e pelo namorado dela. O casal foi de seguida a uma festa, onde se juntaram a outro grupo de pessoas.A 2 de abril, uma das pessoas desse grupo sofreu um enfarte que o levou ao hospital. Porém, por não ter uma ligação direta a uma pessoa que tivesse viajado ou outro tipo de risco, não foi testado ao novo coronavírus. Mas esta pessoa hospitalizada tinha ficado infetada na festa, bem como os seus dois filhos.Até agora, uma pessoa fez com que seis pessoas tivessem ficado infetadas. A situação escalou devido à pessoa hospitalizada e aos filhos, que infetaram 28 pessoas no hospital, incluindo cinco enfermeiros e um médico.O paciente acabou por ser transferido para outro hospital, onde mais 20 pessoas foram infetadas.Esta rede só começou a ser estudada quando o namorado da mãe do vizinho de baixo da viajante manifestou sintomas da Covid-19 e testou positivo. Os peritos detetaram então a ligação à viajante e testaram-na: deu positivo ao novo coronavírus."Acreditamos que [a viajante] era uma infetada assintomática e que [o vizinho de baixo] foi infetado por contactar com superfícies no elevador no edifício onde ambos viviam. Os nossos resultados demonstram como uma única pessoa infetada e assintomática pode resultar em transmissão comunitária generalizada", lê-se no estudo do caso, citado pelo jornal The Independent.