Covid-19. Portugal regista oito mortes e tem mais 542 infetados

A Direção-Geral de Saúde atualizou este sábado os números da covid-19 em Portugal desde 30 de junho, acrescentando 200 casos aos previamente registados e indicando que existem mais 342 casos em relação ao dia anterior. Destes, 259 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.São agora 46.221 os casos confirmados do novo coronavírus em Portugal, tendo sido registadas 1.654 mortes por covid-19.Nas últimas 24 horas foram registadas oito mortes causadas pelo novo coronavírus.Existem agora 30.655 recuperados da covid-19 no país, mais 305 que no dia anterior. Ao mesmo tempo, existem menos 12 doentes hospitalizados pela Covid-19, mas mais dois doentes em cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 556 mil mortos e infetou mais de 12,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.