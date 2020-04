Encerrar mercados de vida selvagem pode prevenir novas pandemias

Apesar de não haver ainda respostas conclusivas para como começou a pandemia do novo coronavírus, a probabilidade de que possa ter tido início num mercado na cidade chinesa Wuhan não foi excluída. Agora, a

responsável pela aplicação da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU - que entrou em vigor em 1993 e se destina a proteger a biodiversidade nos países signatários - apelou ao fim dos mercados de vida selvagem para evitar pandemias futuras.

Elizabeth Maruma Mrema defendeu que os países devem agir para evitar epidemias e proibir a realização destes mercados, que vendem animais vivos e mortos para consumo humano.



A China proibiu temporariamente estes mercados, onde animais selvagens são mantidos vivos em pequenas gaiolas para serem vendidos e onde podem contrair doenças que podem depois ser transmitidas para os humanos. Muitos cientistas em Pequim já pediram, inclusive, que este fecho temporário passe a ser permanente.



Ao utilizar exemplos como o Ébola em África ou o vírus Nipah, na Ásia, Elizabeth Maruma Mrema afirmou existir uma ligação direta entre a destruição da natureza e esta nova doença. "A mensagem que estamos a receber é que se não cuidarmos da natureza, ela cuida de nós", disse ao Guardian. Mrema pediu, ao mesmo tempo, cautela quanto às consequências imprevisíveis.





O mercado chinês onde se vendem animais vivos e o novo vírus começou A China colocou várias cidades de quarentena devido ao novo coronavírus que teve origem na cidade de de Wuhan, na província chinesa de Hubei. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o novo coronavírus com origem na China não é ainda uma emergência global de saúde pública, mas já lançou vários avisos de precaução para o mesmo.







"Seria bom proibir mercados de animais vivos como a China e outros países fizeram, mas também não nos devemos esquecer de que temos comunidades, sobretudo em áreas rurais com baixos rendimentos, que dependem dos animais selvagens para seu sustento", ressalvou. "A menos que se arranjem alternativas para essas comunidades, poderá haver o perigo da abertura de mercados ilegais de vida selvagem, o que já está a levar à extinção de algumas espécies".

Mrema afirmou acreditar que o mundo irá levar mais a sério as consequências da destruição da natureza na sequência da pandemia de Covid-19 - que já fez mais de 70 mil mortos em todo o mundo - e que isso se reflita no Quadro Global da Biodiversidade pós-2020, conhecido como o Acordo de Paris para a natureza.



Sudeste asiático apoia o fecho de mercados ilegais

Após recolher a opinião dos cidadãos de cinco países e territórios do sudeste asiático, a World Wide Fund for Nature (WWF) e a GlobeScan, duas organizações-não governamentais (ONG), concluíram que a maioria apoia o encerramento de mercados ilegais de vida selvagem.



As ONG apresentaram esta segunda-feira os resultados do estudo de opinião feito em março a 5000 pessoas de Hong Kong, Japão, Birmânia, Tailândia e Vietname. 82% dos entrevistados garantiram estar "extremamente ou muito preocupados" com a pandemia e 93% dos entrevistados no sudeste asiático e Hong Kong apoiam as ações dos governos para eliminar mercados ilegais e não regulados onde se vendem animais selvagens.



Cerca de 9% dos inquiridos afirmaram que os próprios - ou alguém conhecido - compraram animais selvagens nos últimos 12 meses num mercado.