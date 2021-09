Olaf Scholz ou Armin Laschet: Qual dos discípulos de Merkel vai rir por último?

Se Angela Merkel já tinha as malas feitas para abandonar a chancelaria e gozar uma merecida reforma, terá de desfazê-las porque a Alemanha vai precisar que ela continue no comando das operações nos próximos meses. Isto porque as eleições de ontem à noite acabaram com um intervalo tão pequeno entre os dois principais partidos, os sociais-democratas do SPD, de centro-esquerda, (26%) e os democratas cristãos da CDU/CSU, de centro-direita (24,5%), que é impossível para já dizer quem vai ser o próximo líder do governo alemão. Tal só irá acontecer depois de intensas negociações entre as principais forças partidárias com assento parlamentar, o que, segundo os analistas, consumirá certamente vários meses.

No sistema eleitoral alemão, é irrelevante para a nomeação do chanceler que o SPD de Olaf Scholz tenha terminado ligeiramente na dianteira. Ao contrário do que acontece em Portugal e em muitas outras democracias europeias, na Alemanha não cabe ao chefe de Estado, o Presidente da República, encarregar o líder do partido mais votado de formar governo. Pelo contrário, é da competência dos partidos negociarem de forma a eles próprios construírem uma coligação governamental viável. E aí entra um jogo de alianças complexo e moroso que pode até levar o candidato do segundo partido com mais votos, Armin Laschet, a chegar ao poder.

Os resultados ditaram que outros dois partidos, os ecologistas de Os Verdes (13,9%) e os liberais do FDP (11,7%), sejam as peças-chave para a materialização de um novo Executivo. Tanto a coligação a que os alemães chamam "semáforo" (SPD/Verdes/FDP), como a denominada coligação "Jamaica" (CDU/CSU/Verdes/FDP) – catalogadas de acordo com as cores simbólicas dos partidos – representariam uma maioria confortável para assegurar um governo para os próximos quatro anos. Scholz e Laschet vão ter de convencer os dois partidos mais pequenos de que os seus argumentos são os melhores para avançar para o poder. Mas há obstáculos: os liberais do FDP admitiram durante a campanha que se sentiriam mais confortáveis numa aliança com os conservadores, enquanto os Verdes deixaram saber que a sua preferência recai sobre os socialistas. Já durante a noite de ontem, Christian Lindner, líder dos liberais, e Robert Habeck, um dos dirigentes dos Verdes, afirmaram que o mais pertinente seria que os dois partidos tentassem chegar primeiro a um consenso, escolhendo depois o melhor parceiro para uma dança a três: Scholz ou Laschet. "Vai ser como numa pista de uma discoteca", compara Dara Hassanzadeh, jornalista da ZDF. "Scholz e Laschet vão passar os próximos tempos a seduzir os liberais e os verdes, à espera que um deles seja o escolhido pelo dueto para o baile final".