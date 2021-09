Armin Laschet, um trapalhão resiliente

Gaffes do líder da CDU arruinaram-lhe o favoritismo nestas eleições, apesar da sua tendência para as ganhar mesmo quando é desvalorizado.

Na Alemanha, liderar a CDU é quase como treinar o Bayern de Munique: improvável é perder. Os conservadores governaram a Alemanha em 51 dos últimos 71 anos e têm uma base sólida de cerca de 28% do eleitorado. Não obstante, uma gargalhada infeliz arruinou o favoritismo de Armin Laschet à vitória: foi no passado 17 de Julho, durante o funeral das vítimas das cheias que assolaram o oeste da Alemanha, quando o candidato da CDU e primeiro-ministro da Renânia do Norte – Vestfália, uma das regiões devastadas pelo dilúvio, não conteve o riso num momento de enorme pesar. Se a sua popularidade já não era invejável, desde então foi sempre a descer até obter o pior resultado dos conservadores no pós-guerra.

Se esta foi a sua gaffe mais injustificável, está longe de ser a única: em 2014, publicou um tweet em defesa do ditador sírio Bashar al-Assad, ignorou enquanto governante da província mais populosa da Alemanha várias medidas de combate à Covid-19 (aparecendo num par de situações com a máscara abaixo do nariz e inaugurando uma loja de mobiliário no pico de um surto na Vestfália) e, ainda ontem, quando inseriu o seu voto na urna, quebrou a regra de sigilo ao não reparar que a sua escolha estava totalmente exposta a todas as máquinas fotográficas. Armin Laschet tem fama de trapalhão e de desorientado. Mas isso nunca o impediu de vencer combates políticos.

Filho de um mineiro de carvão, orgulhoso das suas origens, o renano tem uma tendência para ganhar eleições mesmo quando é desvalorizado. Foi assim que, na última primavera, conquistou a liderança da CDU, a ferros, após um aceso despique contra Markus Söder, o primeiro-ministro bávaro, amplamente mais popular e carismático do que ele. "Fartou-se de sofrer ataques e de ser ridicularizado, mas saiu de lá como líder", recorda Karl-Rudolph Korte, professor de ciências políticas da Universidade de Duisburgo-Essen. "Tem a capacidade de aguentar ofensivas e acabar por congregar rivais e detractores à sua volta".