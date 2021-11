O soft power sul-coreano que tomou o mundo

O que é que Gangnam Style, BTS, Parasite e Squid Game têm em comum? São todos produtos sul-coreanos que chegaram ao êxito mundial. Mas são mais que isso. O facto de terem sido lançados em vários anos (2012, 2017, 2019 e 2021) e de serem produtos diferentes (música, banda, filme e série) mostra que há um padrão e uma indústria instalada.



O facto de essa indústria ter nascido num país que há 25 anos era um dos mais pobres do mundo e que atravessava uma grave crise financeira é a história da hallyu, um neologismo para K-Wave (ou onda da Coreia). É a história de como um improvável país asiático conseguiu em duas décadas cravar várias lanças na hegemonia cultural americana e europeia. E como isso lhe trouxe dividendos noutras áreas.



Embora haja alguns epifenómenos sul-coreanos mais antigos (por exemplo na banda desenhada e videojogos), o primeiro grande êxito mundial foi Gangnam Style, a música de 2012 de Psy. No rescaldo dessa febre, em 2014 a escritora Euny Hong (americana com ascendência sul-coreana) publicou o livro The Birth of Korean Cool (o nascimento do cool coreano, em tradução livre), que contava precisamente que a música de Psy não era um fruto do acaso e que o cool coreano já estava implantado na Ásia – era uma questão de tempo até chegar ao resto do mundo. O que se passou na década seguinte foi apenas a consolidação dessa trajetória.