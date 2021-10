Squid Game: o que tem de especial?

08 de outubro Joana Fonseca com Leonor Riso

A história de Squid Game é simples: 456 pessoas aceitam entrar num misterioso (e mórbido) jogo com um prémio final de cerca de 44 milhões de euros. Ted Sarandos, CEO da Netflix, já declarou que esta poderá ser a série mais vista de sempre na plataforma, superando Bridgerton

Vamos primeiro aos factos: Squid Game não era a série mais esperada do ano, nem sequer do mês de setembro. Um mês depois de ter estreado, porém, está no top das séries mais vistas na Netflix em 90 países, ameaçando assim os números galácticos de Bridgerton, que segundo a plataforma já ultrapassou os 82 milhões de visualizações.