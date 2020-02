O YouTube faz 15 anos. Porque é que já não vivemos sem ele?

ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.

"Se tivéssemos isto, rebentávamos com a Internet", terá dito Chad Hurley aos colegas Steve Chen e Jawed Karim, com quem trabalhava em programação de serviços da Paypal num escritório californiano por cima de uma pizzaria, antes de, juntos, fundarem o site de vídeos gratuito YouTube, cujo logotipo e domínio Hurley registou no dia de São Valentim de 2005.Referia-se às imagens do "escândalo do mamilo" na Super Bowl, que fez de Janet Jackson o nome mais procurado da Internet depois de, a meio da sua atuação com Justin Timberlake, no intervalo do jogo dos New England Patriots contra os Carolina Panthers, a 1 de fevereiro de 2004, o seu decote ter deslizado, revelando-lhe a mama nua e o mamilo adornado – em direto na televisão –, chocando os puritanos, que viram no incidente um sinal de declínio moral. Foi a grande inspiração para aquele que hoje é o site de vídeos mais famoso do mundo, com uma média de dois mil milhões de utilizadores mensais, além de rampa de sucesso para superestrelas e plataforma de trabalho para a nova geração.Concebido como um site de encontros, com o slogan "Liga-te e sai acompanhado", o YouTube não pegou até que, em abril de 2005, matutando sobre o tal "escândalo do mamilo que toda a gente queria ver" e o igualmente procurado tsunâmi na Indonésia – que viria a inspirar o premiado filme O Impossível –, os fundadores abriram a plataforma a "todo o tipo de vídeos", para lá do engate e do namoro, começando por publicar um de 18 segundos, com Jawed Karim no jardim zoológico, a comentar os elefantes à sua frente: "Me at the Zoo".Daí ao primeiro vídeo com 1 milhão de visualizações foi um instante: aconteceu em setembro, com o anúncio da Nike em que o futebolista brasileiro Ronaldinho recebia as suas chuteiras douradas. Já o de Gangnam Style, o teledisco do sul-coreano PSY (na foto que abre este artigo), foi o primeiro a chegar aos mil milhões de visualizações.