O que se sabe do novo satélite espião militar da Coreia do Norte?

Kim Jong Un esteve na terça-feira, juntamente com a sua filha, na estação militar de satélites do país para inspecionar e aprovar os próximos passos do plano de lançamento do primeiro satélite de inteligência militar da Coreia do Norte.





Para o ditador, citado pela agência de notícias estatal KCNA, este é um "requisito urgente" para a manutenção do "ambiente de segurança predominante no país".Kim Jong Un já tinha afirmado anteriormente que a aposta neste tipo de armamento trata-se de "um direito de legítima defesa" uma vez que considera que os Estados Unidos e a Coreia do Sul intensificaram alguns "movimentos de confronto".Já no início deste ano, a Reuters tinha dado conta de que Pyongyang havia concluído a construção do primeiro satélite espião militar e que Kim Jong Un deu ordens para que o seu lançamento fosse preparado de forma mais célere possível. Porém, até ao momento ainda não há datas oficiais para o lançamento do satélite e o 38 North, um projeto de monitorização da Coreia do Norte com sede nos Estados Unidos, já emitiu um relatório onde esclarece que "ainda há muito a ser feito".Perante as imagens divulgadas, que se encontram parcialmente desfocadas, o The Guardian esclarece que é possível perceber que o satélite tem uma forma cilíndrica, encontra-se coberto com uma folha isolante de ouro e está equipado com painéis solares.