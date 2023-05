Apple investigada em França por obsolescência programada

A Apple Inc. está a ser investigada em França por obsolescência programada, a prática de limitação propositada da vida útil dos seus produtos de maneira a incentivar novas compras em menos tempo, revela a agência noticiosa France-Presse.





Halte a L'Obsolescence Programmee [Parar a Obsolescência Programada], "foi aberta em dezembro de 2022 uma investigação a práticas de marketing desleal e obsolescência programada", disse um porta-voz da Procuradoria de Paris que deu início ao processo.

Definida de forma abrangente como a limitação da vida útil de um produto, a obsolescência programada pode referir-se a um desenho de produto que facilite a sua deterioração rápida, a instalação de baterias com pouca vida útil, a utilização de componentes que previnem a sua reparação ou a atualização de sistemas que tornam os aparelhos antigos demasiado lentos para uma utilização normal.Em comunicado, a HOP disse que a expectativa é que a investigação permita "punir e demonstrar o caráter criminoso das práticas de serialização" da Apple - a associação, através de microchips, de números de série às componentes de um smartphone, impedindo que reparadores não-autorizados acedam ao produto ou mesmo inutilizando à distância um smarthphone reparado com componentes não-oficiais.Embora a procuração não tenha explicitado a suspeita que recai sobre a empresa, a Apple tem um historial de acusações de diversas práticas semelhantes no passado, como a utilização de parafusos pentalobe (de cinco pontas) que dificultam a abertura dos aparelhos ou a atualização abusiva do seu sistema operativo, o iOS.