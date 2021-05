O afável Modi e a erosão da democracia

Mirza Saaib Beg, advogado indiano a fazer uma pós-graduação em Londres, recebeu um email a 21 de abril do Twitter. Nele dizia-se que, "no interesse da transparência", a empresa iria remover um tweet que ele tinha feito em que criticava o governo indiano pela gestão da pandemia de Covid-19 no país e, em particular, os relatos de muçulmanos no país a quem estava a ser negado tratamento para a doença pelo facto de serem muçulmanos.



O relato, feito à France 24, é apenas um de dezenas que têm chegado aos media nos últimos dias. Perante uma segunda vaga de Covid-19 sem precedentes, o partido que está no poder na Índia, o Bharatiya Janata Party (BJP), tem feito pedidos às redes sociais para que removam posts críticos da ação do governo de Narendra Modi. E esta é apenas a ponta do icebergue dos problemas que têm surgido durante a governação de Modi, no poder desde 2014.



O líder indiano participou por videoconferência no Conselho Europeu que se realizou no Porto no sábado, sob o chapéu da presidência portuguesa do Conselho Europeu. E a Amnistia Internacional anunciou uma vigília para protestar precisamente contra o convite ao controverso primeiro-ministro indiano. A Índia caiu do 27º para o 54º lugar no índice das democracias da The Economist. E o instituto sueco V-DEM pô-la no top-10 dos países que se estão a tornar autocracias.