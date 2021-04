Espanha: Começou o julgamento do homem acusado de 'matar e comer a mãe'

Alberto Sánchez Gómez começou esta semana a ser julgado em Espanha por alegadamente ter matado e comido partes do corpo da mãe, em 2019. Em tribunal alegou que não se lembra de nada e que ouvia vozes na televisão e na sua cabeça.



"Mata a tua mãe, mata a tua mãe, mata a tua mãe." Segundo o acusado, que já tinha uma ordem de afastamento da progenitora, era isto que as vozes lhe pediam sem cessar. "Foi visto por um psiquiatra e um médico legista. Mas nunca disse nada disto antes", referiu em tribunal o procurador do Ministério Público.



No tribunal de Madrid contou que não se lembra de ter surpreendido a mãe, enquanto esta tomava o pequeno-almoço, tendo-a agarrado pelas costas e estrangulado até à morte. Depois também não tem memória de ter desmembrado o corpo com uma serra de carpinteiro e facas de cozinha ou de ter dado pedaços do corpo ao seu cão e ter comifo outras.