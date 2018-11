Ari Mahler tratou Robert Bowers, o homem que a 27 de Outubro disparou vários tiros na sinagoga Tree of Life, matando 11 pessoas. Uma semana depois do atentado, o enfermeiro diz não ter visto "maldade" quando o olhou nos olhos.

No dia 27 de Outubro, Robert Bowers disparou vários tiros na sinagoga Tree of Life, em Pittsburgh, matando 11 judeus. Uma semana depois do atentado, Ari Mahler, o enfermeiro judeu que tratou de Bowers no hospital, diz não ter visto "maldade" quando o olhou nos olhos.

"Eu sou o enfermeiro judeu. O mesmo sobre quem as pessoas estão a falar do tiroteio de Pittsburgh que deixou 11 mortos. O enfermeiro que nas urgências tratou de Robert Bowers que gritou ‘morte a todos os judeus’. O enfermeiro judeu que correu para o quarto para lhe salvar a vida", começou por escrever Mahler através de uma publicação no Facebook – partilhada já mais de 164 mil vezes.





"O facto de este tiroteio ter acontecido não me choca. Na verdade, é apenas uma questão de tempo até o próximo acontecer", disse o enfermeiro. "Para ser honesto, não vi maldade quando olhei nos olhos de Robert Bowers. Vi outra coisa. Posso dizer-vos que como seu enfermeiro, ou enfermeiro seja de quem for, o meu cuidado é dado através de bondade, as minhas acções são medidas com empatia, e independentemente da pessoa que podes ser quando não estás ao meu cuidado, cada suspiro que dás é mais bonito que o último quando estás na minha maca".

"Isto também aconteceu com Robert Bowers, que cometeu um homicídio em massa. O mesmo Robert Bowers que deixou o meu coração em pânico com medo que os meus pais fosse duas das 11 vítimas, menos de uma hora antes da sua chegada", continuou Ari Mahler.

"Tenho a certeza que ele não sabia que eu era judeu. Porquê agradecer a um enfermeiro judeu, quando 15 minutos antes me darias um tiro na cabeça sem remorsos? Não lhe disse uma única palavra sobre a minha religião. Escolhi não lhe dizer nada o tempo todo. Quis que sentisse compaixão. Escolhi mostrar-lhe empatia. Senti que a melhor forma de honrar as vítimas era um judeu provar que ele estava errado", afirmou o enfermeiro.

"Amor. Foi o que fiz. O amor é uma acção mais ponderosa que as palavras, e o amor em vez do ódio dá esperança aos outros. Demonstra humanidade. O sentido da vida é dar sentido à vida, e o amor é a força que conecta todos os seres vivos. Não me podia preocupar menos com o que Robert Bowers pensa, mas tu, a pessoa que está a ler isto, o amor é a única mensagem que eu espero que chegue a ti", concluiu.

Bowers ficou ferido na sequência de uma troca de tiros com a polícia, estando sob custódia desde o ataque. Declarou-se inocente das acusações do tiroteio, considerado o pior ataque anti-semita na história recente dos EUA.