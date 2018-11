Dois presos que se encontravam no ‘corredor da morte’ na prisão de San Quentin, nos Estados Unidos, um deles um assassino em série, foram encontrados sem vida no espaço de 48 horas, informaram as autoridades locais.

De acordo com os guardas prisionais, os assassinos, de 54 e 51 anos, respetivamente, foram encontrados mortos durante a ronda de segurança na prisão em unidades habitacionais diferentes, num estabelecimento que tem o maior 'corredor da morte' do país para homens.

As autoridades informaram que a morte de ambos os reclusos estão a ser investigadas como suicídios e que ainda não existem indícios de que as mortes estejam relacionadas.