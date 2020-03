A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou a 28 de fevereiro um relatório sobre uma missão à China que incluiu 13 peritos estrangeiros para uma avaliação à forma como o país estava a fazer face à epidemia de covid-19. As conclusões ajudaram à ideia de que as autoridades chinesas tinham encontrado uma forma eficaz de travar o vírus. Mas há um lado negro na forma como o regime chinês lidou com a doença.

Falta de informação ou informação errada divulgada no início do surto, casos sociais de desespero provocados por quarentenas forçadas sem os devidos apoios, censura nas redes sociais e controlo de movimentos através de meios digitais intrusivos. O trabalho de alguma imprensa internacional e as denúncias da organização internacional de defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch (HRW) lançam dúvidas não só sobre os métodos usados, como sobre os seus efeitos.

A revista Time recolheu depoimentos e vídeos que mostram situações de desespero. Num dos casos, uma mulher de máscara bate num gongo, enquanto grita por ajuda numa varanda. Está desesperada porque não pode sair de casa e não consegue arranjar maneira de transportar a mãe para o hospital. Nos relatos feitos, a principal crítica vai para a forma como a China respondeu tardiamente por ter começado por desvalorizar a doença, assegurando que não se transmitia entre humanos e que se podia continuar todas as atividades com normalidade.

Vítimas da quarentena

Yan Cheng é um rapaz de 16 anos que morreu a 3 de fevereiro na China. Não é só mais uma vítima do novo coronavírus. Segundo a BBC, morreu porque sofria de paralisia cerebral e foi deixado sozinho depois de o pai e o irmão com que vivia terem sido levados para quarentena. Segundo relatos citados pela BBC, o jovem terá sido alimentado apenas duas vezes durante a semana que se seguiu ao internamento compulsivo dos familiares.

A HWR também assegura haver casos de doentes oncológicos que estão a sofrer por estarem impedidos de sair de casa para os tratamentos para o cancro, numa quarentena forçada que as autoridades chineses impuseram a mais de 60 milhões de pessoas só na província de Hubei desde meados de janeiro. De resto, esta organização denuncia a existência de pessoas (incluindo grupos de risco) que não estão a conseguir aceder a bens de primeira necessidade devido às limitações impostas pelas autoridades.

Controlo Digital

Não é fácil controlar as dezenas de milhares de pessoas a quem foi imposto ou a quarentena em centros públicos especiais ou o isolamento forçado nas suas próprias casa. Nem sequer numa ditadura como a China. A tecnologia tem sido uma ferramenta essencial para impedir que sejam furadas as restrições de movimentos impostas.

Duas das apps mais populares na China, a AliPay e a Wechat estão a ajudar o governo chinês a controlar os movimentos dos cidadãos de uma forma impensável em regimes democráticos. Enquanto em Portugal o Tribunal Constitucional chumbou o acesso das secretas a hora, a duração e os números de telefonemas e só autoriza aceder aos dados de localização dos telefones em casos de terrorismo e criminalidade organizada, na China as autoridades vigiam cada movimento através destes mecanismos de metadados.

Mais: o Governo chinês está a usar aplicações que, com base nos dados de saúde e de deslocações dos cidadãos, atribuem um código de cor a cada pessoa, definindo assim para onde se podem movimentar.

A Aljazeera conta a história do proprietário de um restaurante da província de Sichuan que, depois de ter estado em Hubei, teve a polícia em casa a avisá-lo de que teria de ficar em quarentena. Quando saiu para fazer umas compras de mercearia, recebeu imediatamente uma chamada da polícia para voltar para casa.

No início do surto, havia voluntários a ir a casa das pessoas medir-lhes a febre. Agora, há portais instalados em zonas como estações de comboio que medem de forma imediata a temperatura de quem passa através de sistemas de infravermelhos.

Quando alguém tem febre é posto numa sala de isolamento e é dado um alerta às autoridades, que conseguem refazer todo o percurso do cidadão em causa porque quem viaja nos transportes públicos tem de se identificar para o fazer, permitindo às autoridades seguir o rasto a toda a gente.

Além disso, há 200 milhões de câmaras espalhadas pelo território, muitas delas com software de reconhecimento facial associado a um registo criminal que inclui qualquer infração registada, até algo tão insignificante como atravessar fora da passadeira.

E as autoridades chegaram mesmo a divulgar através dos media e das redes sociais informações tão específicas como o lugar em que ia sentado no metro um passageiro que se confirmou estar infetado, permitindo a quem viajou com ele perceber se tinha estado perto do vírus.

Nenhum destes métodos seria possível em democracias como Portugal, onde há regras, por exemplo, para limitar a utilização de imagens de vídeo vigilância.

De resto, o controlo de informação passou também por impedir jornalistas de entrar em algumas zonas do país. Repórteres da BBC, por exemplo, foram convidados a sair da província de Henan, pelas autoridades governamentais chinesas.

À censura da imprensa e nas redes sociais somam-se casos de pessoas que foram presas por alegadamente difundir rumores sobre a doença, por exemplo quando no início do surto as autoridades garantiam que a covid-19 não se transmitia entre humanos. E foram bloqueados posts sobre o dia a dia de pessoas sitiadas pela quarentena que denunciavam as dificuldades vividas.

Tudo isto funciona?A OMS acredita que a China conseguiu efetivamente controlar o surto do novo coronavírus. No entanto, vários peritos internacionais apontam para a possibilidade de ressurgimento do vírus. Algo que parece dar razão a este receio são as restrições impostas pela China à chegada de europeus, uma vez que as autoridades chinesas temem agora que o surto possa ressurgir caso o novo coronavírus seja trazido por viajantes vindos de países onde a epidemia está agora em fase de propagação.