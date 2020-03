Coronavírus: Alemanha prepara-se para fechar fronteiras

Berlim estará a preparar o encerramento das fronteiras com a França, Áustria e Suíça devido à pandemia de coronavírus. Os detalhes desta medida serão tornados públicos pelo Ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, numa conferência de imprensa marcada para as 19h locais (18h em Lisboa). De acordo com a agência de notícias germânica, DPA, as restrições que serão implementadas não vão afetar o regresso de alemães ao país e também não deverão ser aplicadas ao tráfego de bens e passageiros.

Este encerramento parcial das fronteiras faz parte do esforço germânico para conter a propagação do coronavírus. Para além disso, segundo o jornal Bild, destina-se também a impedir a compra desenfreada de bens por parte de estrangeiros que causado problemas nas regiões fronteiriças. A medida junta-se a outras já tomadas pelo governo de Angela Merkel, como o encerramento de escolas ou a proibição de eventos com mais de 50 pessoas. Ginásios, museus, teatros, piscinas e discotecas foram também fechados, em Berlim.

Segundo os média alemães, a decisão foi tomada pelo governo de Angela Merkel em coordenação com as autoridades locais das zonas fronteiriças da Áustria, Suíça e França. No entanto, esta tarde, a presidência francesa fez questão de esclarecer que a medida não será um encerramento completo, mas sim um "fortalecimento dos controlos".

Na Alemanha já morreram nove pessoas devido à infeção com o Coronavírus Covid-19 e foram registados 4.585 casos. Vários responsáveis estaduais, como o ministro do Interior de Baden-Wurttemberg têm pedido publicamente para Angela Merkel encerrar as fronteiras do país. Três países vizinhos da Alemanha, Polónia, República Checa e Dinamarca, já fecharam as fronteiras e introduziram restrições às viagens.