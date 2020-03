Oito infetados com coronavírus encontram-se em estado crítico em Portugal

A ministra da Saúde, Marta Temido , anunciou que oito pessoas infetadas com coronavírus em Portugal se encontram em estado crítico. Há 18 pessoas internadas nos cuidados intensivos.Ao todo, no nosso país, 245 pessoas estão infetadas com o coronavírus.

"Gostava de deixar claro que os dados de que dispomos à data, é previsível que a curva epidemiológica aumente pelo menos até ao final de abril" - ou seja, é quando se dá o pico do surto de coronavírus. "O comportamento da curva depende do nosso comportamento individual. Tem que ser rigoroso, criterioso, disciplinado", afirmou a ministra.



Quanto às faixas etárias dos doentes em estado mais crítico, a diretora-geral de Saúde afirmou que "houve evolução dos números do boletim, houve pessoas que melhoraram e outras que pioraram". "Muita gente está a recuperar, mas neste momento temos 18 intensivos e oito deles em estado mais crítico. São pessoas idosas de um modo geral e com patologia associada. Não quer dizer que estejam todas nestas circunstâncias", indicou Graça Freitas.

"Eu quero ressalvar que hoje é um dia diferente porque começámos a ver a sociedade organizar-se a criar e desenvolver meios de contingência. Vimos nas autarquias, igrejas, empresas, comércio, nos negócios. Estamos a assistir se calhar a um ponto de viragem", considerou a diretora-geral da Saúde.

No SNS nós vamos mudar a nossa maneira de combater o vírus, também a sociedade está a mostrar grande vitalidade e dinamismo. Vimos hoje diversos setores anunciar medidas e medidas muito pertinentes", afirmou.

Questionada sobre se as medidas de isolamento que estão a ser seguidas mostrariam o seu resultado em breve, Graça Freitas indicou que ainda é cedo. "Nós temos que ter noção que as pessoas que estão a adoecer hoje, não se infetaram hoje mas há cinco, seis ou sete dias. O efeito só se nota uns dias depois. Não podemos ver estas relações mais 5%, menos 5%, é a dinâmica da transmissão. A curva está a fazer a sua subida que é exponencial, mais uma vez vamos tentar daqui a uns dias tentar ver se medidas enquanto sociedade achatam a curva. É o nosso objetivo principal", disse.



Sobre as pessoas que chegam na Páscoa, a ministra remeteu medidas sobre chegadas e fronteiras para o primeiro-ministro, que teve reunião com o seu homólogo espanhol. "Há medidas restritivas a ser introduzidas. O que é a análise dos fluxos de entrada mostra um fluxo ligeiro e reduzido. As notícias referem que está a ser registado um fluxo fora da regra de viaturas da fronteira terrestre com Espanha, mas isso não é visível. Outras medidas podem vir a ser tomadas nas próximas horas."