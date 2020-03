Coronavírus: Número de mortos em Espanha duplica em 24 horas para 288

O número de mortes devido ao novo coronavírus em Espanha subiu este domingo para 288, onde existem já quase oito mil infetados. Em 24 horas, o número de óbitos subiu em 152 casos e em mais de noventa em relação à mais recente atualização do governo espanhol. Dos 7.750 casos confirmados, 517 já receberam alta hospitalar e 382 estão internados em cuidados intensivos. A maioria dos casos está registado na região de Madrid.





Este sábado, o presidente do governo, Pedro Sánchez, anunciou ter acionado o estado de emergência no país devido ao crescimento vertiginoso do novo coronavírus. As "medidas drásticas", como lhes chama, deixam Espanha em isolamento parcial "durante 15 dias" mas o período pode ser prolongado. Assim, os cidadãos do país apenas poderão sair de casa em situações de urgência, como deslocações para o trabalho, idas a farmácias ou supermercados ou assistência a idosos, além de "motivos de força maior".Sánchez comunicou ainda que a circulação de automóveis particulares será limitada, assim como os reabastecimentos e que todas as saídas de habitações por motivos de lazer foram proibidas. Todas as escolas e universidades estarão encerradas, assim como a atividade comercial estará suspensa – com exceções para supermercados, medicamentos e combustível. O presidente do governo indicou ainda a distância de um metro entre pessoas.Este sábado foi também confirmado que a mulher de Pedro Sánchez, Doña Begoña Gómez , testou positivo para a doença, encontrando-se estável. Testes complementares a membros do governo espanhol confirmaram ainda resultados positivos das ministras de Política Territorial e Função Pública, Carolina Darias, e da Igualdade, Irene Montero.