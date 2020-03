Passavam alguns minutos das 19 horas em Aarhus, na Dinamarca, e estávamos três na cozinha de uma das minhas melhores amigas que se mudou para lá para fazer Serviço Voluntário Europeu. Era sexta-feira, dia 13 de março, e pintávamos as unhas para a festa a que iríamos daí a umas horas (nada de muito grande, só mais cinco amigos na casa de um deles). A conversa desenrolava-se com os testemunhos de como as educações conservadoras dos nossos pais nos tornaram profissionais na arte de esconder os erros cometidos na nossa adolescência.

De repente, chegava uma mensagem ao meu telemóvel que fazia com que estar ali fosse também um ato de revelia: "Juliana, a Dinamarca vai fechar as fronteiras por causa do coronavírus". O pânico não foi instantâneo, afinal o governo dinamarquês também tinha ordenado lockdownwn de todos os serviços públicos dois dias antes e eu e a minha companheira de viagem conseguimos entrar no país sem qualquer percalço. No entanto, a ansiedade instalou-se quando percebemos que se não passássemos a fronteira até às 12h00 do dia a seguir poderíamos ter de ficar ali durante quatro semanas.

"Eu não sei se vos consigo ter aqui quatro semanas a viver comigo", exclamava a nossa anfitriã que, habituada a viver sozinha no seu T1 na segunda maior cidade da Dinamarca, já suava ao pensar em ter um acampamento de nómadas montado na sua sala. Eu e a minha amiga, as duas jornalistas, pensávamos como seria impossível trabalhar durante todo aquele tempo à distância sem qualquer material.

Antes de continuar a história, é necessário fazer aqui uma "mea culpa": não foi de todo a decisão mais acertada viajar para um país a cerca de três mil quilómetros enquanto se desenvolve uma pandemia cujo epicentro é agora na Europa. Mas as justificações são simples: a viagem tinha sido bem cara e já estava marcada desde novembro do ano passado, há mais de meio ano que não via a minha amiga e qualquer casa de amigo num país longe do nosso é uma boa desculpa para conhecer uma cidade com custos reduzidos. Pareceu-me, ainda assim, uma ideia equilibrada.

Também tomei as precauções devidas: viajei com o meu cartão de saúde europeu em dia, fui munida de desinfetante de mãos e algumas máscaras para o caso de começar a ter sintomas e não me transformar num foco de doença. A parte do contacto com pessoas em sítios habitualmente cheios também me foi facilitada uma vez que a maioria das pessoas que tinha viagens marcadas para esta altura optou por ficar em casa.

Os três voos em que embarquei estavam a menos de um terço da capacidade, o que levou os hospedeiros de bordo a terem de distribuírem os passageiros pelo avião de forma a que este fosse equilibrado. O aeroporto de Stansted, Londres, onde fiz escala na ida, parecia um deserto a meio da manhã, altura que habitualmente tem mais visitantes. Já em Aarhus, todos os bares, lojas, museus e locais públicos (exceto supermercados e farmácias) estavam vazios. Nem os transportes públicos pareciam os de uma grande cidade europeia.

Ainda assim, e nas pouco mais de 24 horas que passei na cidade aproveitei bastante para fazer aquilo que na verdade tinha ido fazer: matar saudades de uma pessoa a quem quero tanto e conhecer uma cidade nova naquilo que a torna mais singular, a sua arquitetura e paisagem. E a tranquilidade com que os dinamarqueses pareciam estar a lidar com este assunto, que até à data já ditava mais de 700 infetados numa população de quase seis milhões, dava-me até a impressão que aquele era o sítio certo para eu estar a atravessar este momento.