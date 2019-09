O que é o impeachment de um presidente dos Estados Unidos?

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou que será lançado um inquérito formal de destituição contra Donald Trump e encarregou seis comissões de investigar a alegada interferência nas eleições de 2020. Os democratas estão furiosos com o que se sabe sobre um telefonema de Trump ao líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, onde pode ter havido pressões para os ucranianos investigarem o ex-vice-presidente Joe Biden, candidato às primárias do partido.

Após meses de hesitação, os democratas lançam finalmente o primeiro passo de um procedimento político que tem apenas três precedentes na História dos Estados Unidos. As hipóteses de destituir Trump são mínimas, mas os efeitos políticos da decisão prometem prolongar-se durante meses decisivos. Com eleições dentro de um ano (está-se no início da campanha), os democratas assumem o alto risco de uma jogada com difícil recuo.

Nesta primeira fase do processo, o que está em causa é apenas a investigação das ações do Presidente. Segundo a Constituição, a Câmara dos Representantes (neste momento dominada pelos democratas) tem o direito de investigar eventuais «crimes graves e contravenções» praticados por dirigentes políticos, incluindo o ocupante da Casa Branca. A formulação constitucional é demasiado vaga e dá para tudo. Se isto conduzir à passagem de uma moção de destituição, que necessita de maioria simples, segue-se um julgamento formal no Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal, onde será necessário reunir dois terços dos votos. Em caso de destituição, o vice-presidente dos EUA torna-se o chefe de Estado.

Pelosi resistiu durante meses às pressões da ala esquerda do seu partido para lançar um processo de destituição contra Trump. Os precedentes revelam que as destituições são impopulares, sobretudo quando não cumprem a regra de parecerem bipartidárias; além disso, os partidos estão em período eleitoral e será difícil falar em outros assuntos pelo menos durante seis meses; como se não bastasse, os republicanos dominam o Senado. Isto explica a fórmula prudente escolhida pela líder democrata: por enquanto, existe apenas uma investigação e não foi formada uma comissão especializada bipartidária, mas o caso é entregue a seis comissões.

Trump é o quarto presidente americano a chegar a uma fase tão avançada num procedimento de destituição. Na realidade, nenhum dos três casos anteriores acabou em condenação, mas Richard Nixon teria sido destituído, se não escolhesse demitir-se, única forma que lhe restava de evitar uma pena, pois em caso de destituição o presidente seguinte não pode perdoar o prevaricador (Nixon evitou a condenação e foi depois perdoado).

Até agora, houve dois julgamentos no Senado: de Bill Clinton e Andrew Johnson. Clinton foi acusado de mentir sob juramento e de obstrução à justiça; na altura, 1998, os republicanos dominavam a Câmara dos Representantes e os democratas controlavam o Senado, e o presidente foi absolvido com confortável maioria. Johnson, cujos alegados crimes são hoje claramente de política interna da época, foi absolvido em 1868, mas escapou por apenas um voto. O seu vice-presidente era considerado radical (queria dar direito de voto às mulheres) e o Senado preferiu manter o então presidente, abrindo caminho à posterior vitória de Ulisses Grant.

A história demonstra que os processos de destituição são longos e dividem a sociedade americana. Um presidente impopular pode ser submetido a ataques sistemáticos, mas existe o risco de a opinião pública considerar que se trata de um julgamento exclusivamente político. Na quarta destituição, esse risco está claramente presente: a Câmara dos Representantes tentará montar uma acusação de obstrução de justiça e de interferência nas eleições, mas a pressa com que a Casa Branca se disponibilizou para divulgar o conteúdo do telefonema ao Presidente ucraniano elimina a primeira acusação e dificulta a segunda. Se o inquérito não avançar, os democratas vão apenas exibir as suas divisões internas e Trump poderá demonstrar que houve de facto uma «caça às bruxas», argumento que parece ser a sua linha de defesa. Na campanha de 2020 não se vai falar de mais nada, exceto de Donald Trump.