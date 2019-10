O presidente norte-americano, Donald Trump, tem-se demonstrado nervoso com o inquérito de impeachment relativo ao escândalo que o envolveu depois de um telefonema ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em mais um tweet em que demonstra o seu desagrado sobre o processo, Trump afirmou que o Partido Democrata estava a perder tempo em "tretas".

"Os ‘fazem-nada’ Democratas deveriam estar preocupados em construir o nosso país, não em gastar o tempo e energia de toda a gente em TRETAS, que é o que têm feito desde que eu fui esmagadoramente eleito em 2016. Arranjem um candidato melhor desta vez, vão precisar!", escreveu o presidente norte-americano.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!