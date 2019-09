resistência e altura que a torne impenetrável e intransitável" na fronteira de Ceuta e Melilla com Marrocos, avança o jornal El País.

Para o secretário-geral do Vox, Javier Ortega Smith, as atuais barreiras são ineficientes e os arames farpados apenas servem de desculpa para as organizações não-govenamentais denunciarem a falta de humanidade e desrespeito para com os direitos humanos. Como afirma, a maioria dos imigrantes ilegais não salta a barreira, mas abre buracos nos gradeamentos para passar. Como tal, Ortega afirma que a única solução para este problema passa pela contrução de um muro de cimento, intransponível.As propostas do Vox incluem ainda uma série de medidas contra a imigração ilegal: a deportação de imigrantes não autorizados, o reforço das forças humanas e materiais e o apoio legal das Forças de Segurança do Estado nas cidades autónomas.