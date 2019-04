atingiu a ilha filipina Luzón, localizada a cerca de 60 quilómetros a noroeste de Manila, capital das Filipinas.

O novo sismo ocorreu depois das autoridades terem revelado que pelo menos 11 pessoas morreram e 24 estão ainda desaparecidas após o desmoronamento de edifícios nas Filipinas na sequência de um abalo de magnitude 6,3 na escala de Richter, que

As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite nos escombros de um supermercado que caiu depois do terramoto que danificou edifícios e um aeroporto no norte das Filipinas. Os socorristas usaram guindastes, pés-de-cabra e cães pisteiros para procurar pessoas nos escombros, algumas dos quais continuavam a gritar por ajuda. Durante as operações foram utilizados tubos para bombear oxigénio, na esperança de ajudar as pessoas presas a respirar.

Hoje, as equipas de resgate conseguiram retirar com vida dos escombros mais uma pessoa.